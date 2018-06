Lentement, Roland Garros fait son évolution

En marge de l’ouverture du tournoi qui a eu lieu le 27 mai 2018, Guy Forget, directeur du tournoi, expliquait lors d’une conférence de presse: "Nous avons la chance d’organiser à Paris l’un, si ce n’est le plus beau tournoi de tennis au monde et il va l’être encore plus dans les années à venir. Dans le cadre du Nouveau Roland-Garros, le tournoi est actuellement en pleine mutation afin de répondre aux attentes des différents publics du stade. Les spectateurs pourront découvrir à l’occasion du prochain tournoi de nouveaux aménagements, qui promettent d’être magnifiques" .



Pour cette 90e édition, les organisateurs du tournoi ont d’ores et déjà pu proposer au public quelques nouvelles infrastructures en attendant de pouvoir présenter le nouveau court central Philippe Chatrier, point d’orgue de cette campagne de rénovation, que l’on pourra couvrir ou découvrir. Pour l’heure, Roland Garros propose un tout nouveau village en plein cœur du site pour y accueillir les équipes et les arbitres. Face à ce nouveau bâtiment, deux nouveaux courts sont sortis de terre pendant l’hiver. Derrière le Suzen-Lenglen, un nouveau court semi-enterré a lui aussi vu le jour.