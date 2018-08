Les Bleuettes n’imiteront pas les Bleus

L’aventure des Bleuettes avait commencé le 31 juillet 2018. Elles avaient pris leurs quartiers d’entrainement à Ploërmel. Pendant près d’un mois, des centaines de supporteurs sont venues assister à la préparation des jeunes footballeuses, animant les séances au rythme de clappings entraînants. Une frénésie locale à l’image de l’engouement croissant observé ces dernières années à l’égard du football féminin. La discipline est sortie de l’ombre en 2011, après le parcours honorable des Bleues au Mondial allemand ponctué d’une quatrième place.



"Même si les filles pratiquent un jeu moins physique que les garçons, le foot féminin est très technique et plaisant à regarder" , confiait Patrice Loko, en visite à Malestroit le 11 août à l’occasion d’un événement caritatif. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Football Club de Nantes est aujourd'hui consultant pour les médias. Il a accompagné les Bleuettes pendant la compétition.



La récente victoire des Bleus en Russie a pourtant révélé le fossé béant séparant les pratiques masculines et féminines aussi bien en termes de couverture médiatique que de ferveur populaire. Peut-être manque-il aux joueuses un trophée ponctuant un parcours héroïque vécu collectivement, à l’image de la victoire fondatrice des Bleus à domicile en 1998. Néanmoins, l’engouement pour le football féminin devrait encore grandir ces prochains mois. L’année 2019 offrira l’opportunité aux footballeuses de rejoindre les garçons au sommet du football mondial. En juin et juillet, la Coupe du monde féminine se tiendra… en France.