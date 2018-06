Les Super Eagles à la Coupe du monde de football 2018

Aux côtés des quatre autres équipes africaines qualifiées dont le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et l’Égypte, les Nigérians sont la seule équipe africaine à avoir atteint les huitièmes de finale de la coupe du monde à trois reprises.



En 1994, battus par l’Italie après prolongations (1 but à 2), en 1998, éliminée par le Danemark par (1 but à 4), et en 2014, sortie par la France sur un score de 2 buts à 0.



Malgré quelques difficultés à atteindre la qualification, l'équipe a su regagner la confiance de ses supporters avec quatre victoires et seulement deux matchs nuls.



Le sélectionneur Salisu Yusu sait pouvoir compter sur des jeunes joueurs comme Victor Moses qui évolue à Chelsea. L'attaquant latéral droit de 27 ans est l'un des artisans de cette coupe du monde, avec 3 des 12 buts marqués par son équipe pendant les éliminatoires. À ses côtés, Alex Iwobi et Obi Mikel forment un tandem collectif des plus sûrs.



Le groupe D dans lequel ils vont évoluer est, toutefois, loin d'être une poule facile en dépit des apparences. Les Supers Eagles assez avertis feront face à l'Argentine, l'Islande et la Croatie.



Sa première rencontre a lieu face à l'Argentine le 26 juin à 20h GMT.