Les circuits touristiques de la Martinique

Sur un plan touristique, l'île aux fleurs est souvent réduite à son mythique "Ti punch" et ses plages. Bien qu'elles soient paradisiaques, elles ne sont pas le seul trésor que recèle l'île.Riche en paysages, saveurs, senteurs et bien plus encore, elle ne demande qu'à être découverte dans son entièreté.S'il est vrai que, pour les touristes, il peut être difficile d'embrasser la vie locale dans sa globalité, certains circuits touristiques permettent de découvrir la Martinique de façon originale.Si vous souhaitez fusionner avec la nature, vous pourrez plonger au cœur de la forêt tropicale et découvrir sa faune et sa flore variées au gré de randonnées pédestres, équestres ou encore en buggy pour plus de vitesse.Les adeptes de sensations fortes pourront d'ailleurs se tourner vers le canyoning. Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, il est possible de combiner exploration et activité physique tout en goûtant à la fraîcheur de l'eau des rivières.C'est ce que propose l'entreprise Tropicanyon Les plus gourmands pourront s'essayer aux circuits basés sur les plaisirs gustatifs où douceurs et découvertes vont de paire.C'est le pari fou et gagnant que s'est lancé Christelle Eugène en créant Karambole Son objectif: présenter l'île tout en dégustant les produits locaux.Touristes et autochtones peuvent ainsi s'égayer les papilles tout en (re)découvrant les sites phares de la Martinique.Si vous préférez associer pédagogie, gastronomie et travaux manuels, la boutique hybride Cbibikia vous propose les "Atelmart".S'adressant principalement aux touristes, ses ateliers permettent une meilleure appréhension de la Martinique, son histoire, sa culture et ses coutumes culinaires.Le bonus? La possibilité de ramener des souvenirs certifiés 100% artisanat local.Belle et accueillante, cette île n'est jamais à court de surprises.