Les populistes secouent l’Allemagne

Tout a commencé le 25 août 2018 après le meurtre d’un Allemand de 35 ans, Daniel Hillig, poignardé à Chemnitz lors d’une rixe, par un Irakien, d’après la police. Les manifestants et le mouvement populiste Pegida accusent la chancelière allemande d’avoir "ouvert les frontières aux étrangers" . Ils scandaient: "Merkel muss weg (Merkel doit partir)" .



Âgés de 22 et 23 ans, un Syrien et un Irakien sont placés en détention. Ils sont accusés d’avoir tué Daniel Hillig après une "altercation verbale" , d’après le parquet. Cet assassinat a mis le feu aux poudres. Le lendemain du meurtre, quelque 800 sympathisants d'extrême droite effectuent une "chasse aux étrangers" dans la ville de Chemnitz. Ils étaient prêts à en découdre avec la police venue pour rétablir l’ordre. Lundi 27 août, des affrontements opposent plus 2.000 militants d'extrême droite à environ un millier de contre-manifestants proches de l'extrême gauche. Plusieurs blessés ont été déplorés. La police est dépassée. Et le jeudi 30 août 2018, plus d'un millier de personnes ont de nouveau défilé dans la ville. Les militants d'extrême droite ont encore demandé à Angela Merkel de partir. La forte présence policière a permis d'éviter le pire.



Lors d’une conférence de presse à Berlin, la chancelière allemande, Angela Merkel, a dénoncé mardi "la haine dans la rue" .



Chemnitz est devenue soudainement célèbre. Située dans la région de Saxe, dans l’est de l’Allemagne, Chemnitz était l’épicentre de l’extrême droite pendant près d’une semaine. Cette région de la Saxe située à la frontière de la Pologne et de la République tchèque est habituée à de telles violentes manifestations.