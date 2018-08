Madagascar est unique

Très tendance de nos jours, la croisière est aujourd’hui en pleine mutation. En fait, réservée auparavant à une clientèle fortunée, la croisière a récemment ouvert ses portes, grâce à la diversification des offres, ce qui a permis de séduire un public plus large. A dire vrai, les grandes compagnies de croisière maritime ont remis en question le concept même de la croisière.



Désormais, avec la mise en service de paquebots toujours plus grands et plus rapides (ce qui rend plus rapide les options de courte durée, donc moins coûteuses), grâce aux accords de coopération entre compagnies de croisière, États et autorités portuaires riverains, ces compagnies sont en mesure de faire des propositions pour tous les âges et pour tous les budgets. Dans le plus grand confort, avec 1.800 à 3.500 passagers à bord, ces "palais flottants" particulièrement mobiles, permettent de découvrir plusieurs pays en quelques jours seulement.



Parmi tant d’autres destinations stars figurent les îles de l’océan Indien. Elles sont magnifiques et les croisiéristes y accordent généralement une véritable fascination. Et parmi ces îles, Madagascar, qui doit tout mettre en œuvre pour s’ouvrir à ce nouveau type de trafic, ces villes flottantes. Et ce ne sont ni les destinations, les curiosités, ni encore les découvertes qui y manquent.



Toamasina est un véritable carrefour culturel, bénéficiant d’un climat chaud, humide et tempéré par les alizées, suffira pour faire des excursions fortes intéressantes, et des balades historiques. Les quelques compagnies qui font déjà escale à Nosy Be, Toamasina et Tolagnaro ne diront pas le contraire. La Grande Île ne demande qu’à faire admirer sa grandeur, la diversité de ses plages, de ses fonds marins, ses espèces endémiques, etc.



Le ravinala ou l’arbre du voyageur, figure emblématique de la Grande Île se déploie partout comme une invitation au voyage. Cerise sur le gâteau, l’hospitalité qui caractérise les Malgaches, une culture, mais aussi une passerelle pour proposer une vision du peuple malgache, son mode de vie, son enclin à l’artisanat et son savoir faire.



