Mamadou Thug, l'ambassadeur du rire

De son vrai nom Diallo Mohamed Lamine, Mamadou Thug démarre sa carrière en 1997 avec ses frères au quartier Bantounka 1/Commune de Ratoma. Il interprète le rôle du muezzin dans "Mô Saba (les trois vieux)", sorti avec la troupe nationale Léwrou Djéré en 1998.



L’artiste s’est illustré en 2007 avec son premier film, "Mamadou en ville" qui a été bestseller. Un film dans lequel il offre aux mélomanes la chanson au rythme endiablé qui a chatouillé les tympans: "Mamadou yalti gollet (Mamadou est licencié de son travail)".

Auteur de pièces de théâtre, sketchs comiques ou ses stand-ups, il nourrit ses expériences en rencontrant au Centre culturel franco-guinéen des maîtres confirmés comme Soulay Thianguel et Federic Wolch Michou.

Mamadou Thug a fondé en 2016 le festival des arts et du rire "FAR de Labé". Un événement annuel qui récompense la meilleure performance live à travers le Prix Sow Bailo. Il participe et impressionne la même année "Le parlement du rire en Côte d'Ivoire", une émission diffusée sur Canal+.



Ses projets de rire sont entre autres l’Open comédie club, Daardja comédie club, "Le rire non-stop", etc. Des événements certifiés par la présence d’éminentissime talents guinéens et africains à l’instar de Sow Bailo, Adama Dahico, du duo africain Zongo et Tao,…

Après des tournées africaines et européennes, l’artiste participera en novembre 2018 en Allemagne au PANAF (le festival panafricain).



Mamadou Thug est aussi le patron du label Soudou Daardja Prod, une maison de production d’artistes.