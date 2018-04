Martinique: Rendez-vous au Diamant

Bienvenue au Diamant, l’un des plus précieux bijoux de la Martinique! Nichée entre les communes de Sainte-Luce et des Anses d’Arlet au sud est de la Martinique, la commune du Diamant doit son nom au rocher situé à 4 km de la côte, lieu de combat entre les Anglais et les Français au cours des années 1804 et 1805. Aujourd’hui, c’est une ville touristique de 5976 habitants traversée par la route des anses et bordée par la plage du bourg longue de 2.920m. Les touristes de passage auront plaisir à visiter à l’anse cafard le mémorial du Cap 110, la maison du bagnard sur le Morne Larcher et au bourg, le musée du père David et l’église Saint-Thomas. D’une superficie de 27,34 km2, elle offre toutes les commodités hôtels, restaurants, pharmacie et écoles. Sa mythique plage du bourg accueille depuis quelques années la Martinique Jet Race. Parmi ses nombreuses personnalités, l’écrivain et père du "tout monde" lauréat du Prix Renaudot en 1958, Édouard Glissant inhumé au Diamant depuis 2011. Mais aussi le père David qui fut l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la Martinique.



Mais il y a des lieux au Diamant que vous ne retrouvez pas dans les brochures touristiques. Que seuls les Diamantinois connaissent. Tout d’abord, l’épicerie du bourg, "La Relève", ouverte tous les jours. Vous y trouverez comme l’indique sur sa pancarte visible depuis la route, gaz, tabacs, bazar mais aussi tous les produits d’appoint pour préparer un bon repas en famille ou juste agrémenter votre sortie plage. Avec un accueil convivial, les visiteurs de passage y seront toujours bien renseignés. C’est aussi le lieu où l’on se raconte le Diamant entre Diamantois et cela depuis des décennies.



Autre lieu typique du Diamant, le marché. Aujourd’hui véritable place tournante de la commune, où vous pourrez acheter les bons fruits et légumes de la Martinique, savourer de bons sorbets au coco, ou encore faire une bonne partie de pétanque. Le dimanche après-midi, il n’est pas rare de rencontrer des familles, en balade, le temps de se ressourcer avant la reprise des activités le lundi. Depuis 2017, de nouvelles activités y ont vu le jour. Une balade à vélo, un cours d’aérobic, un cours d’éveil musical dans la forêt de Dizac.



Pour mieux découvrir, il suffit de s’y rendre. Le Diamant vous attend.