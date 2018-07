Metelkova, le centre culturel et underground de Ljubljana

Des elfes démoniaques aux bras désarticulés lancent des regards dérangeants aux passants depuis les toitures des bâtiments. De part et d’autre des allées, des tambours suspendus et automatisés donnent le rythme des festivités. Un peu plus loin, des morceaux de mannequins en plastique forment d’étranges personnages devant d’immenses fresques murales. Au sol, des robots de fer psychédéliques et difformes jaillissent du macadam.



Metelkova est un lieu mystique et cosmopolite, situé au beau milieu de Ljubljana, la capitale slovène. Chaque année, il attire des voyageurs du monde entier mais aussi des Slovènes habitués à cet endroit hors-norme. Et pour cause, Metelkova est une bulle intemporelle dans laquelle il est agréable de se réfugier pour méditer ou pour partager un moment de convivialité.



Peu importe l’allure, l’origine et le milieu social, les voyageurs se retrouvent souvent ici par hasard pour partager un moment éphémère autour d'un verre. " À Metelkova, on ne demande pas ce que tu fais comme métier mais ce que tu aimes faire! On parle de nos cultures, de nos voyages, de nos envies, pour partager un moment de richesse " , expliquait alors un slovène habitué.