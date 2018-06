Montmartre, le Paris bohème

En 1889, le magnétisme de Paris était à son apogée. L'attraction principale a été la Tour Eiffel et l'ouverture du Moulin Rouge. Joseph Oller, un célèbre bookmaker, a fondé ce temple de la débauche où les gens de la haute société parisienne et les touristes se mêlaient, à la recherche de sensations. Des proxénètes, des gangsters, des prostituées, et des danseuses de cancan ont gracieusement accueilli des visiteurs fascinés par la vie nocturne : une nouvelle économie est née sur la colline. Au début du 20ème siècle, Montmartre est devenu un véritable centre de divertissement décadent et a attiré une foule de gens créatifs à la recherche de divertissement. Le Chat Noir (The Black Cat), fondé par Rodolphe Salis en 1881, est pensé pour être le premier cabaret moderne (le compositeur, Satie, y jouait du piano).



Le "Bateau-Lavoir". Pablo Picasso y résidait. C'était un immeuble rempli d'appartements délabrés qui faisait office d'atelier où il a peint l'une de ses œuvres les plus connues, "Les Demoiselles d'Avignon". C'est également à cet endroit que Picasso et George Braque ont co-fondé le cubisme. Aujourd'hui, cet endroit ce trouve à 13 place Émile Goudeau. La façade originale est toujours intacte malgré que le reste ait été endommagé par le feu et reconstruit en 1978. Autre exemple, juste en face de la maison qu'habita Aristide Bruant (1851-1925), chansonnier, écrivain, père de la chanson réaliste et poète de l'argot, la "Maison Rose" qui a été immortalisée par nombre de peintres montmartrois et qui est aujourd'hui un restaurant répondant au nom du "café de la petite maison rose". Son emplacement idéal et son histoire artistique connue dans le monde entier grâce aux toiles de Maurice Utrillo ne cesse de séduire touristes et habitués.



Enfin, plus récemment, Montmartre a été rendu célèbre par de nombreux films à succès tel que "Moulin Rouge" avec Nicole Kidman qui a été nominé pour huit Oscars ! (Il y avait aussi un autre film de 1954 appelé "Moulin Rouge", qui a été basé uniquement sur la vie du peintre Henri de Toulouse-Lautrec).

La même année, le film à succès "Amélie Poulain" (le plus grand succès au box-office film de langue française aux USA), prend aussi place à Montmartre et si vous êtes un fan d'"Amélie", vous pouvez trouver l'épicerie du film dans la rue de Trois Frères et le bar "Les deux moulins" sur la rue Lepic.