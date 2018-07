Nigeria: nouvelle loi sur l'âge minimum de candidature

La loi vise à encourager la participation des jeunes à la vie politique dans un pays où plus de la moitié des quelque 180 millions d'habitants à moins de 30 ans.



"La participation de la jeunesse à la vie politique est un impératif constitutionnel pour un développement démocratique" , a estimé l'organisation Youth Initiative for Advocacy, Growth and Advancement (Initiative de la jeunesse pour le plaidoyer, la croissance et l'avancement) qui soutient ce nouveau texte.