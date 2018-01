Patinage: les couples français en or

Durant une compétition, deux programmes sont exécutés. Le programme court appelé également programme imposé, est celui où les patineurs doivent réaliser des éléments imposés par le règlement de la fédération internationale de patinage (ISU) et un programme libre où les patineurs choisissent les éléments techniques qu'ils souhaitent placer dans leur programme, tout en respectant les normes du règlement ISU. Depuis 2015, le système de jugement ISU 6.0 a évolué en système de points calculé par un programme informatique établit. Le but du sport est donc de réaliser le plus grands nombre de points possible, et pour cela les patineurs devront choisir puis exécuter les éléments qui valent le plus de points. Un programme est évalué selon deux notes comme avec le système 6.0 mais en plus complexe car différents paramètres sont venus s'ajouter pour rendre encore plus précis les jugements. Il y a la note technique d'une part, où chaque éléments réalisés (c'est-à dire-sauts, pirouettes, portées, etc) valent un certain nombre de points en fonction de leur nature (par exemple un triple Axel vaudra plus de point qu'un double Salchow, mais un quadruple Salchow vaudra plus de points qu'un triple Axel). Chaque juge détermine pour chaque élément un niveau d'exécution (GoE pour "Grade of Execution") allant de -3 à +3. C'est en quelque sorte des points de bonus si par exemple un saut est exécuté avec rapidité, précision, hauteur, si l'arrivée du saut est élégante et innovante. Mais, c'est aussi un point de pénalité si un déséquilibre est commis, si il y a une chute, si il y a un déséquilibre, un retournement sur le saut ou si l'arrivée n'est pas nette. De plus en ce qui concerne les pirouettes, les portés et les enchaînements de pas dans un programmes sont eux-même classés en sous catégories de niveaux allant de 1 à 4. Plus la pirouette par exemple est complexe, plus elle augmente le niveau. Il est de l'entraîneur et du patineur de choisir qu'elles sont les meilleures variations de positions sur la pirouette ou le porté à travailler pour obtenir le meilleur niveau possible.



Et d'autre part, il y a la note artistique appelée "composants" qui juge de l'habileté de patinage, des transitions, de la qualité d'exécution, de la chorégraphie et de l'interprétation entre des notes données de 1 à 10 par les juges. L'addition des points techniques et composants donnera les points totaux du programme. À la télévision, la petite boîte encadrée que vous pouvez voir en haut à gauche de votre écran donne l'évolution du programme en terme de points et en live. Si vous voyez indiqué GoE négatif en rouge après un élément effectué vous comprendrez donc qu'il a fait une erreur, et vice versa avec un GoE en vert!