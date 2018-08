Picasso et la danse

130 pièces: de décors, de costumes, de dessins et de toiles appartenant aux collections de la BnF mais également à celles de l’Opéra de Paris et au musée national Picasso Paris.



Des beaux-arts au spectacle vivant, la danse est représentée par Picasso sous toutes ses formes. Captivé par les représentations du cirque Medrano en 1905, les saltimbanques deviennent omniprésents dans ses œuvres de même que les "Danseuses à cheval" d’après Toulouse-Lautrec. Pendant toute sa carrière d’artiste la danse ne cessera d’occuper le devant de la scène comme le montre en 1960 une nouvelle interprétation fortement sexualisée de nombreuses estampes où il exacerbe le caractère luxurieux des danseuses orientales, des circassiennes et des bacchantes. Des bacchantes inspirées de la la mythologie gréco-latine dans les années 1940. Au "Minotaure" (1930) succède une réinterprétation cubiste du "Triomphe de Pan" de Nicolas Poussin, deux estampes conservées à la BnF parmi d’autres représentant de satyres, de centaures et de faunes.