Prenez de la hauteur à la Tête de Chien

Quelquefois un funambule intrépide tend son élastique entre les deux failles au-dessus d'un vide impressionnant pour y exercer son art de l'équilibre à ses risques et périls.



De l'esplanade, la pointe du Cap Martin et l'Italie se distinguent à bâbord de l'horizon, à tribord la pointe de Saint-Jean-Cap-Ferrat et plus loin la pointe du Cap d'Antibes se dessine dans le lointain. En dessous, la Principauté de Monaco dans toute sa splendeur semble nous tendre ses bras.

Par temps clair, les contours de la Corse se découpent à l'horizon, ce qui en fait un poste d'observation prisé des amateurs de lever et de coucher du soleil.