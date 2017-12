Qiu Zhijie, l’artiste mappeur et humaniste 2/2

Né en 1969 dans la province du Fujian en Chine, Qiu Zhijie a appris la calligraphie dès son plus jeune âge. C’est le premier médium qu’il découvre, ainsi que le rapport filial qui lie l’élève à son maître. Technique d’écriture, art et savoir-faire, c’est un enseignement total: l’apprentissage d’une puissante connexion, celle du partage et de la transmission. Qiu Zhijie s’appropriera ainsi cet enseignement dispensé dans la plus pure tradition, et ne s’en départira pas. Les principes et les valeurs qui en découlent seront donc présents dans l’ensemble de son œuvre. La calligraphie, outil qui appartient à l’histoire et la tradition chinoise, se transforme dans les mains de Qiu Zhijie en véritable symbole, l’utilisant pour interroger le poids des normes sociales, bien souvent issues d’un passé millénaire. Le pinceau de Qiu Zhijie devient l’affirmation de soi.



Dès les années 1990, Qiu Zhijie s’est imposé sur la scène artistique internationale comme un artiste avant-gardiste, utilisant son propre corps pour exprimer les contradictions du monde. Amateur de philosophie (son mentor est Jean-Paul Sartre!) et de poésie traditionnelle, il s’est inscrit dès lors comme un témoin actif de son temps et questionne depuis le monde contemporain: les règles et la liberté, l’individu et le groupe, la tradition et la modernité.