Rencontre avec Anne Evenou

Depuis 2007 Anne Evenou exerce une activité de conseil, qui se décline selon trois axes: le conseil en stratégie ressources humaines, le management interculturel et la formation en communication culturelle auprès des dirigeants et managers chinois et expatriés. Enfin, elle conjugue ses deux activités de chant et de conseil: elle organise des sessions de facilitation en team building grâce au chant, qui rencontrent un très grand succès.



" La musique et le chant m’ont permis et continuent de me faire vivre des aventures humaines exceptionnelles. " Anne Evenou