Shanghai, capitale occidentale de la Chine

Shanghai qui signifie littéralement "la ville de la mer" est une métropole qui se trouve sur le delta du fleuve Yandzi. Elle ressemble à deux villes regroupées en une. En effet, il y a d'un côté une ville chinoise, où l’on peut vivre à la chinoise, manger un petit déjeuner à base de noodle et de rouleaux de printemps par exemple. Et de l’autre, une ville internationale avec un gros meltingpot de cultures et de nationalités différentes. Si vous avez envie de manger dans un restaurant italien, français, indien (etc) c’est possible.



C'est aussi une ville dotée d'une modernité architecturale digne des plus grands films de science-fiction. Le district de Pudong qui est le plus grand quartier d'affaires d'Asie reflète la puissance et la grandeur du pays. Il peut être assimilé à Manhattan, mais avec 5 millions d'habitants, soit presque le double de l'arrondissement new-yorkais. Il y accueille le Shanghai World Financial Center, de 492 mètres de haut avec 101 étages, et la Shanghai Tower, de 632 mètres de haut et 128 étages dont la construction a été achevée au début du mois de décembre 2017. C'est par ailleurs la troisième plus haute structure au monde construite par l'homme. Le bâtiment a coûté 2,4 milliards de dollars soit le plus cher jamais construit en Chine. Plus de 60 entreprises y occupent les bureaux.