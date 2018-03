Singapour: vision d'une ville futuriste

Singapour est de part ses infrastructures, le style de vie proposé et son dynamisme économique, la ville la plus futuriste du monde. En effet, de Marina Bay Sand, à Garden By The Bay en passant par le Museum of Science qui sont des endroits emblématiques de la ville, les moyens financiers et humains investis font partie des plus conséquents au niveau continental d'une part, et international d'autre part. Le classement de Jupiner "ville intelligente" a été effectué d'après une vaste étude de villes à travers le monde. 40 paramètres ont été étudiés dont la technologie, les transports, l'énergie, et l'économie. Il a été constaté que Singapour est un leader mondial dans l'application des politiques de mobilité et de la technologie à puce. Il y a un sentiment que les services publics sont à considérer par rapport à l'expérience des citoyens avec le secteur commercial. La façon dont nous communiquons avec le monde est de plus en plus rapide et de plus en plus retiré du monde réel. Il suffit de voir la popularité du jeu "Pokemon Go" dans le monde pour se rendre compte du buzz autour de la réalité virtuelle. Et ainsi le gouvernement de Singapour ne s'est pas laissé distancer par cet aspect et en a fait une force.