Tu ne m'auras pas comme ça

Voici le premier single d'Aud Rey, une jeune chanteuse belge qui nous trouble avec sa pop enjouée du titre "Tu ne m'auras pas". Un clip et un premier titre qui laissent présager le meilleur pour la suite de sa carrière avec un album en prévision.



Enjouée et rebelle, Aud Rey a beaucoup de charme. Sur scène ou en studio, la jeune femme a trouvé sa voie et nous prouve avec ce premier album que c'est lorsque l’on croit en ses rêves les plus chers que toutes les portes s’ouvrent une à une et qu'ils se réalisent.