Un voyage chez les Hobbits

L'histoire de la transformation d'une ferme de bovins en pleine campagne néo-zélandaise en un village fictif de Hobbiton est aussi épique que l'histoire de Tolkien! Voici une chronologie de l’histoire de Hobbiton et du tournage des trilogies du film.



En septembre 1998, l’équipe de Peter Jackson repère la ferme lors d’une recherche aérienne. et s’approche de la famille Alexander, ils ont frappé à la porte pendant que la famille regardait un match international de rugby et on leur a dit de partir et d’attendre! Vous imaginez la surprise de la famille qui gère tranquillement l’exploitation agricole et n’a jamais entendu parler de Tolkien. Les autorisations accordées, et le contrat signé, le grand chantier peut commencer. Si le relief correspond aux souhaits du réalisateur, il y a maintenant tout un village à construire. En mars 1999, la construction du site commence à Hobbiton, l’armée néo-zélandaise étant contactée pour creuser une route dans la propriété. Elle a utilisé sa lourde machinerie pour former les contours du village et la route de 1,5 km menant au site. Pendant neuf mois, 37 trous de hobbit de tailles différentes ont été construits. Au départ, ils étaient en bois non traité, en polystyrène et en plis. Le seul trou de hobbit grandeur nature était la maison de Bilbo Baggins, elle était également entièrement équipée à l'intérieur. La prochaine à Bag End était la propriété de Samwise Gamgee, qui représentait 80% de la taille normale. Bien que le grand sapin (de 70 à 80 mètres de hauteur), appelé "l'arbre de fête" soit déjà idéalement placé devant le lac, le chêne surplombant Bag End devait être installé artificiellement. Le chêne de 26 tonnes a été coupé et transporté sur le site. Toutes les feuilles (plus de 200 000) ont été faites à la main en vinyle pour imiter les vraies feuilles et câblées individuellement sur le chêne mort. Fin 1999, le tournage de trois mois a commencé. À son apogée, même 400 personnes travaillaient sur le plateau, dont le réalisateur Peter Jackson et des acteurs: Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo), Sir Ian Holm (Bilbo), Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pippin) et Dominic Monaghan (Merry). Le premier film de la trilogie "Le seigneur des Anneaux", "The Fellowship of the Ring (La communauté de l'Anneau)" est sorti en 2001, suivi du second, "The Two Towers (Les deux tours)" (2002) et du troisième, "The Return of the King (Le retour du roi)" (2003). Les visites du lieu de tournage se poursuivent avec les visiteurs du monde entier pour voir la maison des hobbits.



L'ensemble a été reconstruit en 2011 pour la trilogie "The Hobbit". Cette fois, cependant, il a été construit avec des matériaux permanents car il était déjà connu pour rester une attraction touristique pour une longue période. Finalement, le plateau de tournage d'environ 5 hectares (12 acres) se compose de 44 trous de hobbit, chacun d'entre eux étant entouré de 30 à 200 plantes. Chaque maison de hobbit est créée avec une attention incroyable aux détails, il y a des pots faits à la main, des piles de bois et des blocs de coupe complets avec des haches, des échelles et des cordes à linge. Tout est ajusté à la taille du trou du hobbit. Le chêne de la maison de Bilbo ne correspondait plus au scénario "The Hobbit", car il était trop vieux. Le réalisateur, Peter Jackson, avait besoin d’un chêne mais il avait environ 50 ans de moins. Le nouveau chêne est 100% artificiel, avec ses 376.000 feuilles de vinyle peintes à la main. L'attraction supplémentaire est aujourd'hui le Dragon Inn, ouvert le 1er décembre 2012, où les visiteurs peuvent se détendre après la visite, boire une bière traditionnelle, du cidre ou une bière sans alcool au gingembre (tous fabriqués localement pour Hobbiton) et s'habiller comme des hobbits!