Une journée pour l'Afrique

Journée mondiale peu connue ou encore mise en marge par plusieurs Africains. Le 25 mai 2018, l'Afrique a commémoré la création en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, de l'Organisation de l'Union africaine, en abrégé OUA, à laquelle a succédé l'Union africaine en 2002. Cette journée dite mondiale de l'Afrique, a pour but de symboliquement souligner la nécessité de "renforcer l'unité et la solidarité des États africains" .



Pour la petite histoire, c'est un 26 mai 1963 que la Charte de l'OUA est signée par tous les participants à l’exception du Maroc. Lors cette réunion, il est décidé de rebaptiser la "journée de la liberté africaine" en "journée de libération" fixée au 25 mai. Avec le temps, cette journée deviendra "journée de l'Afrique". Et même si l'OUA est partie en fumée et cédée place à l'Union africaine en 2002, le 25 mai continue toujours d'être célébré en Afrique.