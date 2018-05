Vietnam, un pays à traverser en moto 

A part si vous avez décidé de prendre une puce vietnamienne avec une couverture internet suffisante afin d'utiliser Google Maps, la meilleure option reste de télécharger l'application Mapsme qui vous permettra de vous orienter sans internet et de plus, vous indiquera les auberges de jeunesse, hôtels, restaurants, stations d'essence les plus proches. Par ailleurs, les indications sur la route sont relativement nombreuses et simples à comprendre.