Voyager seule quand on est une femme

L'idéal pour bien préparer son sac de voyage est de prendre en compte votre taille ainsi vous pourrez déterminer le nombre de kilos que vous prendrez avec vous. En effet, si vous faites moins d'1m65 il est préférable de prendre un backpack (un sac à dos de voyage) de 60 litres. Par ailleurs, pour le choix de votre sac, évitez une couleur voyante et optez pour une couleur sombre et discrète. Pour les vêtements, équipez-vous pour une semaine, pensez à prendre des pulls thermiques en cas de basses températures. Afin d'optimiser la place, rouler vos vêtements au lieu de les plier. De plus, pensez à prendre pour votre backpack une housse de protection qui se ferme avec un cadenas.



Pour ce qui est de vos appareils électriques comme votre ordinateur ou appareil photo, prenez un petit sac à dos qui se ferme également avec un cadenas. En ville, quand il y a du monde, portez le sac devant. Si vous devez sortir en soirée, un petit sac à main vous sera utile; prenez-le de préférence avec un zip pour éviter toutes mains baladeuses et portez-le toujours en bandoulière. N'oubliez pas que le vol est une activité internationale! Pour une sécurité optimale, optez pour une banane plate que vous porterez toujours sous le pantalon et où vous mettrez vos effets personnels comme votre argent, votre passeport.



Les objets indispensables: une prise universelle, une multi-prises, un petit sac pour le linge sale, une serviette néoprène, un K-way, un sac de couchage et une couverture de survie, un coupe-ongle, une pince à épiler et une petite paire de ciseaux vous seront d'une grande utilité. Dans certains coins du globe, l'humidité est assez importante, ainsi si vous placez des sachets de thé pour l'absorber, vous évitez toutes mauvaises odeurs. Si vous êtes en Asie, ayez toujours un paréo dans votre petit sac à dos, ainsi si vous devez visiter un temple et vous êtes en débardeur, il vous permettra de vous couvrir les épaules. De plus, si vous êtes en short dans la rue, vous pouvez le mettre autour de la taille afin de couvrir vos jambes et éviter tous regards insistants.



La trousse de pharmacie: avant votre départ, prenez un rendez-vous avec votre médecin traitant pour établir une liste de médicaments indispensables. Afin d'économiser de la place, enlevez les médicaments de leur boîte et pensez à rédiger un récapitulatif des médicaments et de leur utilité. Cela peut paraître risible mais avoir du poivre en cas de coupure peut-être fort utile. En effet, il permet d'arrêter les saignements en attendant de trouver les soins adéquats.



Voilà, vous êtes prêtes à vous lancer, bon voyage à toutes!