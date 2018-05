El Bulli va rouvrir

Entre juin et octobre 2019, le mythique restaurant de Ferran Adrià va renaître sous la forme d'un laboratoire gastronomique, toujours à Roses, au nord de Barcelone. Cet établissement, cinq fois meilleur restaurant du monde et triplement étoilé au Michelin, avait fermé ses portes en juillet 2011, après plus de 20 ans d’existence.

L’inventeur de la cuisine moléculaire, âgé de 49 ans, avait décidé de changer d’orientation à la suite de quelques ennuis. Malgré plus de deux millions de demandes de réservations annuelles pour 8.000 repas servis dans une salle de 50 places, au point que l’on attribuait la plupart des places par tirage au sort. Ferran Adrià avait alors ouvert El Bulli Lab à Barcelone, il a écrit et donné des conférences. Son nouveau projet s’appellera El Bulli 1846 et Ferran Adrià de préciser: "1846, c’est le nombre de recettes créées à El Bulli. C’est aussi l’année de naissance d’Auguste Escoffier" . Avant d’ajouter lors de l'inauguration d'une exposition au musée Picasso de Barcelone: "Cela fait sept ans que nous faisons beaucoup de choses pour préparer ce moment, et maintenant il va voir le jour" .

A vrai dire, El Bulli devait rouvrir en 2014 sous la forme d'une fondation axée sur la recherche de techniques culinaires et de saveurs inédites. Mais les travaux de rénovation se sont éternisés pour des questions d’environnement, l'établissement se trouvant dans une crique de la Costa Brava, dans le parc naturel de Cabo de Creus. Ferran Adrià n’a obtenu qu'en mai 2018 les permis permettant la poursuite des travaux.

Lieu de création, la future fondation El Bulli qui ne sera pas un restaurant, distribuera de 20 à 25 bourses annuelles permettant à des chefs de pratiquer avec ses propres cuisiniers.