Sur les pas de Beethoven à Vienne

On pourra peut-être s’en étonner, mais jusqu’à maintenant il n’y avait aucun musée consacré au grand compositeur dans la capitale autrichienne. Bien qu’il eût séjourné à Vienne 35 ans au cours de son existence. Né en 1770 à Bonn, Beethoven se rend à Vienne pour la première fois à l'âge de 17 ans pour étudier auprès de Mozart. Mais il doit repartir très vite pour se rendre au chevet de sa mère mourante. A 22 ans, il revint à Vienne comme élève de Joseph Haydn. Et il y restera jusqu'à sa mort le 26 mars 1827, 35 ans plus tard.

Ce musée est situé au N°6 de la Probusgasse dans le XIXe arrondissement actuel, à Heiligenstadt, ancien village viticole au nord de la ville. L’appartement qu’occupait Beethoven, c’était jusqu’à aujourd’hui un mémorial de 40 m2, c’est maintenant un immense musée de 265 m2. C’était une petite maison avec cour et jardin qui à l'origine avait été une boulangerie donnant sur la rue. Le musée comporte 14 pièces et l’exposition aborde de nombreux thèmes, histoire de la maison, déménagement de Beethoven de Bonn à Vienne, séjour à Heiligenstadt qui était à l’époque une station thermale très fréquentée, sans oublier la nature, la composition, l'argent, l'interprétation et son héritage.

C’est dans cette maison que le 6 octobre 1802, Beethoven a rédigé le célèbre "Testament de Heiligenstadt". Dans cette lettre à son frère, il évoque sa surdité, la peine qu’elle lui cause et son souci de fuir la société viennoise. Il ne l’envoya pas et on la retrouva après sa mort dans une armoire…