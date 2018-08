Un fromage égyptien bien affiné

Des scientifiques italiens de l'Université de Catane viennent de découvrir un des plus anciens fromages du monde en étudiant des objets retrouvés dans un tombeau de la région de Saqqarah. C’était celui de Ptahmes, haut responsable égyptien de la XIXe dynastie, au XIIIe siècle avant notre ère, et ancien maire de la ville de Memphis. Cette sépulture avait d’abord été mise au jour en 1885, puis oubliée jusqu'à sa redécouverte en 2010 par l’Université du Caire. Saqqarah est une nécropole si vaste que, même si elle est fouillée constamment par les archéologues n'a pas encore livré tous ses secrets. En 2010 donc, alors qu'ils fouillaient ce tombeau, des archéologues ont trouvé des bocaux, l’un d’eux contenait une substance blanchâtre. Ils n’avaient pas alors réussi à identifier ce mystérieux produit. Récemment, les scientifiques de l'Université de Catane ont effectué une nouvelle analyse des objets retrouvés dans le caveau. Leur étude publiée dans la revue Analytical Chemistry a permis de savoir ce qu’était l’aliment du bocal. Ce serait un morceau de fromage vieux de 3200 ans, mélange de lait de chèvre, de brebis et de vache. Les anciens Égyptiens croyant à une vie au-delà de la mort, ils mettaient dans les sépultures des objets qui pourraient être utiles au défunt.

En outre, les analyses effectuées en laboratoire ont révélé la présence de brucella melitensis, bactérie susceptible de provoquer la "fièvre méditerranéenne" appelée également brucellose ou bien encore fièvre de Malte, affection pouvant être mortelle chez les êtres humains.