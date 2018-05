Vol audacieux à Nancy

Jeudi 24 mai 2018 le personnel du musée des Beaux-Arts de la ville constatait la disparition d’un tableau de Paul Signac, "Le port de la Rochelle". Œuvre de 46,5x55cm datant de 1915, l’année où Signac est nommé peintre officiel de la Marine, et estimée à 1,5 million d'euros. La toile avait été découpée et il ne restait plus que le cadre retrouvé ailleurs. L'enquête a été confiée au SRPJ de Nancy et à l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Il semblerait que l’auteur du vol soit normalement entré dans le musée, se serait laissé enfermer et aurait volé la toile après la fermeture sans être surpris par le gardien de nuit. Il serait reparti par un accès réservé à l'administration.

Le tableau se trouvait hors de la zone des caméras de vidéosurveillance et n’était relié à aucun système de protection électronique pouvant déclencher une alarme… Il n’était pas non plus couvert par une société d’assurance. A la mairie on précise: "Sur le modèle de l’État, concernant ses propres collections, la Ville de Nancy est son propre assureur" .

Plusieurs questions se posent, tout d’abord connaître le moment exact où le vol s’est produit. A-t-il eu lieu quelques minutes avant la découverte de la disparition de la toile? Ou bien s’agit-il de plusieurs heures ou davantage? Le voleur est-il un passionné d'art ou a-t-il agi pour un commanditaire?

"Le Port de la Rochelle" est une œuvre pointilliste du peintre néo-impressionniste, Paul Signac né à Paris le 11 novembre 1863 et mort dans la même ville le 15 août 1935. Le tableau fait partie du legs de 117 œuvres, peintures et sculptures, cédées en 1965 au musée des Beaux-Arts de Nancy par la veuve d'Henri Galilée.