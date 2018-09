Aminata Camara, la révélation féminine du basket-ball guinéen

Le SDG a permis à l’adolescente d’exprimer sa potentialité artistique en groupe. Ce qui lui a valu d’être choisie en 2017 par la Fédération guinéenne pour faire partie de la sélection de Conakry au concours régional de basket, catégorie pré-universitaire. Cette première édition, tenue à Conakry, à l’issue de laquelle la sélection de Conakry a fini deuxième. Médaillée pour la première fois en cette occasion, l’histoire se répète en 2018 toujours dans la sélection de Conakry qui est arrivée première, lors de la seconde édition du concours, tenue à Labé. Son art au jeu a ainsi marqué cette année 2018, et a permis son intégration dans la seconde division de MBC.



Souriante, "un peu bavarde et profondément social" , elle entame un début en gros rose grâce à son courage et à son talent et surtout au soutien et à l’estime qu’elle reçoit en retour de ses encadreurs et du directeur des sports de Guinée, Kabassan.



Conciliation réussie ou touche-à-tout génial: Aminata Camara est aussi élève en terminale au Groupe scolaire Hadja Habibata Tounkara et prépare le bac. "Études et basket sont deux choses que j’aime beaucoup depuis mon enfance" , a-t-elle lancé.