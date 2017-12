D’où vient cette folie du bitcoin?

Les risques restent pourtant présents car comme toute bulle spéculative elle peut aussi éclater. Sa valeur a ainsi été multiplié par 15 entre janvier et décembre 2017, la rendant extrêmement volatile. La Banque de France a ainsi publié une note pour mettre en garde contre cette monnaie qui échappe à toute régulation et son caractère "hautement spéculatif" qui représente un risque et ouvre la voie à des transactions illicites. Internet, après avoir bouleversé tous les secteurs depuis sa création, musique, immobilier, la formation, le commerce etc… concurrence aujourd’hui les États sur la création monétaire, impensable auparavant.



Monnaie sans contrainte et sans frontières certes, mais qui n’est pas sans dérives. Joseph Stiglitz, prix Nobel d’Économie en 2001 plaide même pour une interdiction du bitcoin dans une interview à l'agence Bloomberg. Il estime que le succès de cette cryptomonnaie sans aucune régulation ni supervision vient aussi du fait qu’elle facilite le blanchiment d'argent.



L’agence des Nations Unies de lutte contre la drogue et le Gafi, qui travaille contre le blanchiment d’argent sale, ont d’ailleurs été les premières autorités à se pencher sur le sujet. En Chine, au Venezuela, à Chypre et en Grèce, le bitcoin a également servi à contourner des contrôles de capitaux. Invention de génie oui, mais gare à la mystification de cette monnaie révolutionnaire qui reste une énorme bulle spéculative.