Débat autour de l’exploitation du zircon

L’armée sénégalaise se déploie régulièrement à Niafrang et sur le site ciblé. Mais les populations locales soutenues par l’organisation internationale écologique Greenpeace et le mouvement séparatiste de Casamance s’opposent catégoriquement à son exploitation pour des raisons écologiques.



Pour le président du collectif local de lutte contre projet, Ousmane Sané, s’attaquer à la dune, c’est précipiter l’avancée de la mer. Sans elle, la mer va envahir nos rizières. "Qu’allons-nous faire si demain nous n’avons plus de rizières?" , s’interroge-t-il.



Selon l’ancien député Abdou Sané, le gouvernement sénégalais veut exproprier 50.000 hectares appartenant à de pauvres villageois. "Plus de 25.000 habitants perdront leur terre à cause de ce projet d’Astron. La perte de cette terre est une menace réelle sur une denrée précieuse comme l’eau potable. Nous allons assister à une accélération progressive du processus de pollution des eaux souterraines. La mer va avancer rapidement. Les populations affectées seront obligées d’immigrer. Ce projet ne sera jamais exécuté ici" , a averti l’ancien député.