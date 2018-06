Et la Francophonie dans tout cela?

Puisque l’Afrique est le grand continent de la Francophonie, il semble normal que son représentant en soit issu. Il y a quatre ans, à cause d’un impossible consensus entre dirigeants africains, le Canada et la France avait réussi à imposer Michaëlle Jean qui aime à se présenter comme Haïtienne et Canadienne afrodescendante.



Toutefois, il est toujours difficile de s’imposer lorsque l’on est choisi par défaut comme ce fut le cas de l’actuelle secrétaire générale. D’autant plus que celle-ci s’est vue reprocher certaines dépenses comme la rénovation de ses appartements privés parisiens et le projet de croisière de l’Hermione qui n’avait pas réussi à trouver de commanditaires privés. Enfin, nul n’ignore que les relations entre le président français actuel et la secrétaire générale de l’OIF n’ont jamais été très soutenues.



L’intérêt d’Emmanuel Macron pour la Francophonie et son organisation internationale semble réel même si comme nous l’avons déjà dit, l’absence d’un ministère dédié n’a pas toujours été comprise. Toutefois, certaines actions comme la nomination de Leïla Slimani et de Stéphane Bern laissent à penser que la Francophonie reste toujours dans un coin de la tête présidentielle. Néanmoins, pour l’heure, entre nominations et déclarations, il ne s’agit que de saupoudrage artificiel sans réelle politique effective.



Par conséquent, que faut-il penser de la décision du président français de soutenir la candidature rwandaise? Avec le Rwanda, depuis 1994, la France entretient des relations plus que tendues. Depuis 2009, le pays des mille collines a choisi l’anglais comme langue officielle et est devenu membre du Commonwealth. Surtout, la renaissance du pays s’est faite au prix de concessions sur de nombreux principes dont celui sur les droits de l’homme et de la femme. Le président Kagame n’ayant pas une réputation de grand démocrate. Enfin, resté membre de l’OIF, le Rwanda n’a pas réglé toutes ses ardoises vis-à-vis de l’organisation internationale malgré un plan de payement accepté.



Toutefois fin mai 2018, après une rencontre à Paris sur le thème du numérique, Emmanuel Macron a annoncé qu’il soutenait la candidature de la ministre des Affaires étrangères actuelle Louise Mushikiwabo.



Qu’une candidature africaine au poste de secrétaire générale de la Francophonie est du sens, c’est pour tous une évidence. Que cette candidature soit féminine, encore plus, aussi sommes-nous toujours d’accord avec la "conviction" du président français. Mais fallait-il pour autant choisir une candidate rwandaise? Rappelons que les relations entre la République Démocratique du Congo, l’immense voisin, plus grand pays au monde francophone sont plus que détestables. Ce choix entraînera des obligations de concessions de part et d’autres. Vis-à-vis du Rwanda, nul ne peut imaginer que ce cadeau français est gratuit. Et dans un contexte de prochaine élection en RDC, que devra faire la France pour faire avaler la pilule aux Congolais et à leur président Kabila?



Personne ne doute des compétences de la candidature de Louise Mushiwabo. Mais celle-ci ne peut se limiter à une parfaite maitrise de notre langue pour être validée.



D’où notre question, et la Francophonie dans tout cela? On voit bien le signal fort envoyé par Paris à Kigali et à son président, qui est aussi depuis janvier, celui de l’Union africaine démontrant s’il était encore nécessaire la grande ambition de Kagame sur le continent.



Mais à part cela, en quoi le comportement du président français diffère-t-il de ses prédécesseurs vis-à-vis de l’Afrique?