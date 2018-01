Être en bonne santé après les fêtes

Les aliments pour obtenir une alimentation équilibrée au quotidien et un objectif "bien-être" sur du long terme doivent être consommé à certains moments de la journée à cause de leur différence de digestion et d'assimilation dans le corps. La chrono-nutrition est importante en raison de notre cycle circadien. Pensez juste à cela: vous êtes en fait une collection de milliards de petites horloges, travaillant ensemble. Si vous êtes encore en train de récupérer après avoir perdu une heure de sommeil lorsque vous passez à l'heure d'été, imaginez ce qui peut arriver lorsque vous êtes perpétuellement en conflit avec votre horloge interne. Quand et ce que vous mangez peut affecter cela. Votre horloge circadienne fonctionne sur un cycle de 24 heures qui permet à votre corps d'effectuer des fonctions spécifiques à des moments appropriés, ce qui est important pour survivre et prospérer. Ce qui est fascinant à propos du cycle circadien, c'est qu'il est presque, mais pas tout à fait, égal à notre horloge bien comprise de 24 heures. L'horloge circadienne est de 24,2 heures. Nous utilisons la lumière du jour pour remettre à zéro notre horloge circadienne et pour contrôler notre rythme cardiaque et notre pression artérielle. Par exemple, vous métabolisez l'alcool plus lentement entre 22 heures et 8 heures du matin, ce qui explique pourquoi cette boisson a plus d'impact sur le corps en soirée. Les gènes gardent l'horloge biologique maîtresse dans votre cerveau, votre "horloge centrale" fonctionne selon votre chrono-type personnel, tandis que l'exposition à la lumière synchronise le cycle de votre horloge avec votre environnement. Votre horloge centrale contrôle le système nerveux, la température corporelle, la tension artérielle, la sécrétion de mélatonine (l'hormone du sommeil), le cortisol (l'hormone du stress), les hormones de croissance et votre cycle veille/sommeil. Indépendamment de votre chrono-type, les dîners tardifs ou les collations de minuit modifient votre cycle de jeûne et désalignent votre horloge, surtout si vous prenez du sucre et des glucides raffinés. Sauter le petit-déjeuner a un effet similaire. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles un petit-déjeuner plus copieux et un repas plus petit ont été associés à des niveaux de sucre dans le sang et de cholestérol plus sains, et à un gain de poids moindre. La désynchronisation de l'horloge ou le manque de sommeil, pour une raison quelconque, diminue les niveaux de leptine, l'hormone qui aide à supprimer la faim, ce qui peut mener à la suralimentation. Les recherches dans le domaine de la chrono-nutrition ont déjà mis au jour une délicieuse ironie: quand Maïmonide a écrit au 12e siècle qu'il fallait " manger comme un roi le matin, un prince à midi et un paysan au dîner ", il a révélé qu'il comprenait les rythmes circadiens, l'un des aspects les plus importants de la nourriture et de la santé. Vos marqueurs métaboliques montreront une amélioration si vous avez un grand déjeuner et un petit dîner. Manger tard dans la nuit perturbe donc notre sommeil et augmente le risque de diabète et d'obésité. Si vous traversez un fuseau horaire lors d'un vol d'avion, ne continuez pas à manger la nourriture qu'ils vous donnent, car votre horloge circadienne deviendra désuète, ce qui aggravera le décalage horaire. De très nombreuses personnes travaillent et donc mangent à des heures inhabituelles. En conséquence, ils subissent ce qu'on appelle le décalage horaire social, avec des risques associés à l'obésité, aux maladies cardiaques et au diabète. Nous devons manger certains aliments, à des heures de repas régulières, et nous devons écouter le rythme de ces milliards d'horloges circadiennes qui nous gardent en bonne santé.