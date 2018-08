Face à l'urgence climatique, ils portent plainte contre les États

"Il y a tout un mouvement, une volonté de changer les choses, une sensibilité qui a émergé" , constate Marie Toussaint. "De plus en plus de citoyens se mobilisent, et nous sommes tous en réseau les uns les autres" .



Au total, 884 affaires de justice climatique avaient été déposées dans le monde en 2017 d'après l'ONU. La plupart ont eu lieu aux États-Unis, contre des entreprises, mais d'autres ont déjà concerné des États.



Le cas le plus connu est celui des Pays-Bas: en 2015, la fondation Urgenda, qui rassemblait 900 citoyens, gagne son procès contre l’État au tribunal de La Haye. Le gouvernement est contraint d'adopter un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25% pour 2020. Au-delà de la victoire judiciaire, l'événement a influencé la politique jusqu'à aujourd'hui puisque les Pays-Bas sont devenus un des pays les plus ambitieux d'Europe dans leur lutte contre le changement climatique.



En 2015 également, au Pakistan, un agriculteur parvint à imposer à son gouvernement la création d'une commission nationale sur le changement climatique.



Malgré ces victoires d'ampleur, bien d'autres procès ont connu des échecs. En se mettant en réseau et en apprenant des cas passés, les prochaines initiatives sont cependant de mieux en mieux armées.