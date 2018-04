Festival des baleines

Née à l’initiative de l’association CETAMADA et l’office du tourisme de Sainte-Marie (OSTM), la manifestation reçoit le soutien des collectivités locales et de l’ensemble du pays. Ce sera aussi une occasion pour les habitants de se rassembler autour des baleines. A cet effet, plusieurs programmes sont au rendez-vous. Toutes les forces vives de Sainte Marie et extérieures à l’Ile sont les bienvenues pour participer.



Concrétiser une démarche de développement durable à travers la protection des mammifères marins et de leur habitat, la promotion du tourisme et l’implication de la population grâce au développement des activités communautaires sont les défis que se sont lancés les initiateurs du Festival. Les femmes à Madagascar jouent incontestablement un rôle prépondérant dans le développement économique du pays. Dans la vie rurale communautaire, elles sont le pivot et occupent une place importante. Ainsi, les femmes seront mises au devant de la scène à travers une équipe appelée "les drôles de dames".



Les drôles de dames, au-delà du festival, poursuivront leurs actions sociales vis-à-vis de la population à travers, entre autres, l’opération "Un enfant, une baleine".

C’est un Festival haut en couleurs, avec des animations dignes du ballet incessant des baleines, cœur du sujet et stars de l’évènement. Le défilé du carnaval constitué d’une vingtaine de chars décorés, suivi d’un spectacle vivant assuré par les villageois, agrémentera la manifestation. L’ensemble s’articulera autour du thème "Sainte Marie… culture et tradition".



Les concerts seront ouverts à toutes les cultures musicales, musiques traditionnelles, variétés, musiques d’hier et d’aujourd’hui. Le concert de clôture sera aussi étonnant qu’explosif.

La foire-exposition, construite près du port, avec des stands, conçus en matériaux traditionnels, présentera l’artisanat local. Le savoir-faire malgache, des prestataires de services et industriels… ainsi qu’un showroom représentatif du potentiel économique de Madagascar.

Toujours dans le cadre du Festival, sera organisé aussi le Humpback Whale World Congress pour faire progresser les études scientifiques et les efforts de conservation des baleines à bosse dans leur site d’alimentation, leur site de reproduction et pendant leurs migrations. Plus de 20 chercheurs sont venus du monde entier pour partager leurs travaux et assister au festival.



Des circuits touristiques ont été créés à l’attention des voyages et des individuels venus d’Europe, de la Réunion ou tout simplement de Madagascar pour leur permettre de combiner une participation en début ou à la fin du festival, pendant 4-5 jours, avec une découverte organisée de Madagascar dont Les Pangalanes, les réserves naturelles et l’ambiance luxuriante de la côte Est.