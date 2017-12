Grenoble veut réduire ses déchets de 50% à l'horizon 2030

La métropole de Grenoble compte mener un travail de sensibilisation auprès des habitants, en mettant en œuvre " toute une série de dispositifs pour réduire les emballages, en développant le réemploi et la réutilisation ", ajoute Christophe Ferrari. " C’est un réel effort pédagogique pour nos concitoyens ". L’objectif visé? Parvenir à réduire les déchets récoltés par la collectivité de 20.000 à 22.000 tonnes chaque année, soit de 20 % en 2030.



Comment? En achetant des produits en vrac, en luttant contre le gaspillage alimentaire et en recyclant davantage. Actuellement, un grand nombre de déchets (vélo, électroménager, mobiliers etc.) qui pourraient facilement être réparés et réutilisés finissent en effet en décharge. L’ambition est ainsi de " prolonger la vie des objets ", explique Georges Oudjaoudi. Des recycleries seront donc construites partout sur le territoire pour donner une seconde vie aux encombrants. Enfin, des broyeurs pour verre seront mis à disposition pour pouvoir recycler " au plus près de chez soi ". Autre initiative: des bacs pour déchets alimentaires et naturels seront installés dans chaque domicile et copropriété à Grenoble. Ces biodéchets, qui représentent aujourd’hui un tiers de notre poubelle pourraient ainsi servir à produire du gaz et du compost pour l’agriculture locale.



À Grenoble, le plan d’action relatif à la gestion des déchets représente un chantier colossal pour l’agglomération, qui " devra se poursuivre au-delà du mandat actuel d'Eric Piolle ", avertit Christophe Ferrari. Toutefois, à terme, la réduction des déchets entraînera une baisse des dépenses publiques. Car la production de déchets et les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité. Par ailleurs, la mise en place de ce système de tri, de compostage et de permaculture permettra de créer de nouveaux emplois qualifiés, le traitement intelligent des déchets nécessitant des compétences spécifiques.