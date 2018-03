Indonésie: l'huile de palme et la faune

L'huile de palme est présente dans de nombreux produits (biscuits, cosmétiques, biocarburant, etc) et sa production contribue à la déforestation des zones tropicales, menaçant des espèces comme le tigre de Sumatra et l'orang-outan.



Dans son rapport, Greenpeace affirme que 16 multinationales (parmi les plus grands noms de marques de produits de consommation courante) ne sont pas en bonne voie pour mettre fin à la déforestation via leurs chaînes d'approvisionnement d'ici à 2020, malgré leurs promesses en ce sens. L'ONG avait demandé en janvier 2018 aux multinationales de révéler les détails sur leurs approvisionnements en huile de palme, et la moitié seulement des grands groupes concernés avait accepté de dévoiler ces informations. L'autre moitié, incluant des multinationales comme Ferrero, Hershey et Kellogg's, l'a refusé, ajoute Greenpeace.



Chaque année en Indonésie, les incendies de forêts - allumés pour l'essentiel illégalement afin de défricher et de fertiliser des terres pour accroître notamment les plantations d'huiles de palme - détruisent des centaines de milliers d'hectares. Selon des ONG, seule une minorité de plantations respectent actuellement les normes locales relativement souples pour l'exploitation de l'huile de palme, un secteur stratégique en Indonésie, qui contribue largement aux exportations.