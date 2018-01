Journal de Manille: Repas traditionnel et coûtumes

Quel sont les ingrédients d'un repas aux Philippines? C'est un mélange entre la terre et la mer. On retrouve dans un même plat par exemple, du poisson blanc cuit dans une feuille de banane avec une sauce à la noix de coco accompagnés d'épinards et de riz. Quand les Espagnols ont colonisé le pays, les influences alimentaires qu'ils apportèrent venaient d'Espagne et du Mexique, car c'était sous la vice-royauté du Mexique que les Philippines étaient gouvernées. Cela signifiait la production de nourriture pour une classe d'élites, et pour laquelle de nombreux ingrédients n'étaient pas disponibles localement. La nourriture fil-hispanique a été adaptée avec la création de nouvelles saveurs et ingrédients comme l'huile d'olive, le paprika, le safran, le jambon, le fromage, les saucisses salées etc. La paella, le plat cuisiné dans les champs par les travailleurs espagnols, est devenu un plat festif combinant porc, poulet, fruits de mer, jambon, saucisses et légumes, un luxueux mélange de produits locaux et d'étrangers. Noël est aussi devenu une nouvelle fête pour les Philippins qui a coïncidé avec la récolte de riz, pour créer la myriade de gâteaux de riz, mais aussi les ensaymadas (gâteaux briochés beurrés, sucrés et fromage-saupoudrés) pour tremper dans du chocolat épais chaud. Le maïs tamal mexicain, est devenu philippin, se transformant en tamal à base de riz enrobés de feuilles de bananier. Les Américains quand à eux plus récemment, ont introduit dans la cuisine philippine les moyens de commodité: cuisson sous pression, congélation, pré-cuisson, sandwiches et salades, hamburgers, poulet frit et steaks.



Au fur et à mesure de l'histoire donc, et de l'évolution de leur société, les Philippins ont adapté et transformé les recettes à leur goût pour former leur propre repas traditionnels. Pour ce qui est des coutumes, les Philippins utilisent une cuillère et une fourchette au lieu d'un couteau et une fourchette. Explications. Le repas typique philippin est le riz, qui est mis à la cuillère dans la bouche. Cuillère dans la main droite, fourchette dans la gauche. Le plat principal qui accompagne le riz s'appelle ulam. Cela peut être un plat de viande, poisson frit ou un ragoût de légumes. Si l'ulam est sec, alors il peut y avoir un petit bol séparé pour la soupe. Un repas qui n'inclut pas le riz n'est donc généralement pas considéré comme approprié pour le déjeuner ou le dîner. Par exemple, les spaghettis ne sont pas un repas mais un snack!