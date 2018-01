Journal de Manille: les 4 faits insolites des Philippines

L'une des choses les plus surprenantes du quotidien pour moi est le petit-déjeuner. Bien loin des croissants et du café serré de Paris, les Philippins sont habitués aux riz, poissons panés, tofu et bœuf grillé dès 6h du matin. Le champorado, par exemple, est un surprenant mélange de porridge de riz au chocolat sucré, mangé avec du tuyo, un poisson séché salé. Un autre plat qui contient du riz, arroz caldo ou lugaw, est un riz collant cuit avec du bouillon de poulet et laissé mijoter pendant des heures. Ce met est une combinaison d'influences espagnoles et chinoises du passé, d'où les similitudes avec le congee chinois. Ce plat contient généralement un œuf à la coque, qui peut être appelé eggcaldo, du safran, de l'ail, des oignons frais et du poulet bouilli. Le tapsilog est une assiette qui se compose de 3 aliments philippins: du tapa ou du bœuf séché, du sinangag ou du riz à l'ail garni et de l'itlog frit ou de l’œuf. Habituellement, le tapa est un mélange de sucré et salé. Les Philippins le mangent surtout pour le petit-déjeuner, mais il peut être consommé pour le déjeuner, le dîner ou même comme collation de minuit si désiré.