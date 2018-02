Journal de bord de Hong Kong: La Chine mais pas vraiment

Juste au-delà de la portée de l'étalement urbain de la ville, parfois juste en plein milieu se trouve un vaste réseau de parcs et de sentiers de campagne, offrant des échappées idylliques de l'agitation. Certains parcs publics de Kong Kong regorgent d'installations. Comme celui de Kowloon Park par exemple que j'ai eu l'opportunité de visiter. Il a des volières, divers types de jardins et de grandes installations bien équipées, des dessins et peintures street Art un peu partout, même sur des escaliers! Il y a aussi des installations de personnages comics que l'on peux voir sur l'allée. Ce parc est situé dans l'un des districts les plus animés de Hong Kong, Tsim Sha Tsui, le parc de Kowloon qui couvre une superficie de 13,47 hectares a été ouvert en 1970 et a fait l'objet d'un réaménagement majeur en 1989. Le site était autrefois le siège de la partie Whitfield Barracks et abrite le Centre de découverte du patrimoine de Hong Kong. Le parc a une petite volière avec environ 40 espèces de 140 oiseaux, y compris les aras et perroquets, Bird Lake avec plus de 200 oiseaux, y compris cygnes, flamants roses, canards et pochards, jardin chinois avec des étangs de lotus et de cascades. Il existe aussi un autre type de sentier à Hong Kong qui offre non seulement une aventure en plein air, mais ajoute également un élément éducatif et encourage une plus grande affinité avec la nature. Il y a 16 promenades dans les arbres sur l'île de Hong Kong, les nouveaux territoires et l'île de Lantau, entre 70 mètres (le Tai Tam Tree Walk) à plus de 2 km.