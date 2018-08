L'Opéra de Sydney, un emblème moderne

Situé sur la côte sud-est de l'Australie, Sydney est la plus grande ville du pays et, avec son port magnifique et sa position stratégique, est l'un des ports les plus importants du Pacifique du Sud. La première vue de Sydney, que ce soit de la mer ou de l'air, est toujours spectaculaire. Construite sur de basses collines entourant un immense port aux innombrables baies et criques, la ville est dominée par l'ensemble du Sydney Harbour Bridge, l'un des plus longs ponts en acier au monde, et l'Opéra, avec ses coques blanches scintillantes, des toits en forme de tonnerre qui semblent faire écho aux voiles des nombreux yachts du port adjacent. La confusion complexe de l'eau et des bâtiments donne une impression d'être dans une peinture permanente de jour comme de nuit. Sydney s'étend sur une vaste zone allant des Montagnes Bleues à l'ouest, à l'océan Pacifique à l'est et de la rive sud du lac Macquarie au nord et au sud de la baie Botany. Seulement environ un tiers de cette région est classé comme urbaine, mais la grande majorité de la population de la région vit dans cette partie. L'étalement, contraste avec le quartier central des affaires relativement petit et compact, qui est entassé dans une étroite péninsule rocheuse entre deux bras du port dans la ville de Sydney proprement dite. Au niveau de l'architecture de la ville, il existe quelques beaux bâtiments du XIXe siècle et quelques bâtiments contemporains de distinction, y compris l'Opéra. La magnifique rue Macquarie, qui descend de Hyde Park à l'Opéra, est bordée de tous les bâtiments gouvernementaux importants des XIXe et XXe siècles. L'effet général de Sydney est attirant, attrayant, et offre des vues inattendues et spectaculaires qui en font une des villes les plus agréable au monde.