L'économie collaborative rattrapée par la taxe

Il y a un an, l’Assemblée Nationale votait à main levée un texte visant à encadrer les revenus des citoyens utilisateurs des plateformes comme Airbnb, Drivy ou encore Ouicar. Au-delà de 23.000 euros de revenus annuels liés à des activités collaboratives pour leur logement, ou plus de 7.720 euros pour des activités liées à leur voiture, les particuliers devront désormais s’acquitter de charges sociales. " Ces taxes représentent, à terme, plusieurs centaines de millions d’euros en plus pour l’État. En France comme dans le monde, les gouvernements ont donc tout à fait intérêt à encadrer fiscalement ce marché. C’est une initiative qui vise, certes, à encadrer et légiférer ce nouveau modèle de consommation, mais cela reste tout de même principalement en faveur des États qui souhaitent avoir leur part de ce gâteau en or ", précise un professeur de sciences économiques et sociales.