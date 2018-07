L'élixir d'immortalité

Originaire d'Extrême-Orient et datant d'il y a environ 2000 ans, le kombucha tire sa popularité de ses propriétés médicinales presque magiques, qui s'étendent au cœur, au cerveau, puis à l'intestin, et de sa réputation de boisson non calorique, détoxifiante et énergisante. Au fur et à mesure que les routes commerciales se développaient, le kombucha se dirigea vers la Russie, puis vers d'autres régions d'Europe de l'Est. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le kombucha a été introduit en Allemagne et, dans les années 1950, il est devenu populaire en France et en Afrique du Nord. Dans les années 1960, les scientifiques suisses ont affirmé que le kombucha était bénéfique pour l'intestin, de la même manière que le yaourt. Au niveau des bienfaits, le kombucha est en premier lieu, bon pour vos os: il renforce votre cartilage, ce qui est recommandé pour les personnes souffrant d'arthrite. Ensuite, il améliore votre digestion et d'autres problèmes gastro-intestinaux, car il stimule votre métabolisme. Il détoxifie votre corps en raison de sa teneur en acide organique, ce qui contribue également à votre circulation. Cette boisson est riche en vitamines et en minéraux essentiels au bon fonctionnement du système nerveux et à la santé des muscles. Comme il est fabriqué à partir de thé noir, il contient de petites quantités de caféine, stimulant ainsi votre système nerveux central. En outre, il renforce votre système immunitaire et régule votre taux de cholestérol. Mais pourquoi?