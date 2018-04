L'histoire incroyable du Bouddha d'or

La culture thaïlandaise dans son ensemble met les moines sur un piédestal. Cette fonction est presque considérée comme une classe noble. Le bouddhisme est né en Inde au VIe siècle avant J.-C. et a été fondé par le Prince Siddhartha, qui a finalement atteint le but ultime de l'éveil. Après 49 jours à méditer sous un arbre Bodhi, il devint Bouddha, tel une révélation. Plus tard le bouddhisme est arrivé en Thaïlande en provenance du Sri Lanka. C'est devenu la religion dominante et officielle en Thaïlande à partir 12e siècle. Le Bouddhisme Theravada est pratiqué par plus de 95% de la population et par un grand nombre de personnes qui résident au Laos, au Myanmar et au Cambodge. De petites marques de cette religion sont vues dans les plus rudimentaires endroits à travers le pays. Les visiteurs trouveront des rappels quotidiens du bouddhisme au cours de leur périple en Thaïlande. Il y a quelques 300.000 moines vivant dans ce pays. À partir de Phuket à Bangkok, les visiteurs sont presque garantis d'en voir quelques-uns avec leur robe jaune et orange qui sont très reconnaissables dans une mer de vêtements modernes. De nombreux Thaïlandais vont commencer leur journée en donnant des offrandes aux moines qui font la collecte de dons dans les rues. De nombreux Thaïlandais n'ont en effet pas seulement une haute estime des moines, ils en ont peur et vivent dans la crainte de conséquences karmiques. Les moines sont régis par leurs propres lois, mené par le Conseil de la Sangha de la Thaïlande, et tout ce qui concerne l'inconduite monastique est habituellement traitée par le Conseil de la Sangha plutôt que par les autorités séculières. Il convient de noter que le système du Conseil de la Sangha existe dans d'autres pays bouddhistes aussi. Ce même système de niveau s'applique à certains aspects des enquêtes pénales, comme la loi thaïlandaise qui donne des privilèges spéciaux envers les diplomates. La vie laïque du bouddhisme thaïlandais se concentre sur la vie éthique dans la vie présente. Bien qu'il est normal d'apprécier le confort et les joies du monde matériel, on devrait vivre de façon éthique et ne pas causer de souffrances à d'autres. Les laïcs doivent également être conscients de la loi de l'impermanence et que toutes les choses ont une fin. La clé pour le vrai bonheur vient de l'intérieur, par la pratique personnelle, et non pas par plaisir matériel.