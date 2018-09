La Terre dans tous ses états

Entre ces deux extrêmes, la photographie s’ouvre comme un magnifique carnet de voyage. Elle revêt le regard de photographes voyageurs, se fait témoignage vibrant de leur périple. Les clichés d’eau et de glace de Philippe Bourseiller répondent à ceux représentant les forêts primaires d’Olaf Otto Becker. Le travail de Michael Nichols sur le monde animal menacé fait écho à celui de Matthieu Ricard sur les populations des montagnes himalayennes.



L’émerveillement atteint même les sommets devant les photographies scintillantes du collectif de photographes amateurs "Image sans frontière" célébrant la diversité des paysages aux quatre coins de la planète. La photo s’offre comme un "hymne à la Terre" , une ode aux grands espaces. La planète nous apparaît plurielle, tour à tour minérale et végétale, aride et fertile, sauvage et apprivoisée, déserte et surpeuplée. Mais aussi tristement fragile et surexploitée.