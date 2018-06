La politique économique de la Chine

En rappelant l’histoire de la Chine, depuis l’ouverture à la fin du XVIIIe siècle du port de Canton, et son statut de première puissance économique, David Maurizot souligne le désir du pays de revenir à cette époque, dans laquelle les étrangers n’avaient aucun rôle dans la construction de sa puissance. Deux-cents ans plus tard, les idéaux politiques continuent de structurer le système économique chinois: le pouvoir donne la direction, l’économie se place sous son joug. Elle est dirigée par les objectifs et non par l’offre et la demande. Une vision marxiste de l’économie qui crée nombre de déséquilibres, parfois aux conséquences terribles.



Actuellement en fin de cycle depuis 2011, la croissance s’est stabilisée autour de 6-7%. Aujourd’hui le gouvernement privilégie la consommation intérieure à l’exportation, et place la qualité au-dessus de la quantité. Si les étrangers ne sont qu’un outil au développement de l’économie, il s’avère que depuis quelques années, la Chine n’a effectivement plus vraiment besoin de leurs savoirs et savoir-faire : les grands groupes chinois sont montés en puissance, et la compétition chinoise se fait de plus en plus vorace et avec un très bon niveau…