Le FISE 2018 débarque à Montpellier

Les "action sports" investissent de nouveau Montpellier pour une 22e édition. Et avec eux, des participants du monde entier répartis sur une aire de 50.000 m² pour pas moins de 14 disciplines: skateboard, BMX, roller, wakeboard, mountain bike, etc…



Événement phare du printemps montpelliérain, le FISE accueille chaque année environ 600.000 spectateurs. Et pour cause, c'est un fournisseur de spectacle haletant, d'adrénaline et de bonne ambiance assurés. Mais plus qu'un rassemblement de sports extrêmes, le FISE Montpellier est l'occasion de profiter de l'arrivée des beaux jours en se prélassant sur la pelouse des rives du Lez et de voir du beau monde.

L'atout charme de ce festival? Tout le monde y trouve son compte, petits et grands. Sur site, plusieurs activités de divertissement sont proposées au public qui, le temps d'un instant, quitte son rôle de spectateur.