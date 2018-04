Le Grand Palais et la richesse de la Thailande

Le Grand Palais est un complexe qui contient plusieurs bâtiments impressionnants. Les toitures, les murs et les colonnes qui entourent ce palais ont été imaginés et construits avec une complexité telle, que lorsque l'on visite le palais, que l'or, les diamants et les édifices environnant donnent la sensation de plonger dans un coffre géant de trésors. C'est le reflet d'une dynastie prospère. Le Wat Phra Kaew contient le petit, vénéré et très célèbre Bouddha d'émeraude qui a été crée au XIVe siècle. Les robes du Bouddha sont changées au fil des saisons par le Roi de Thaïlande, et forment un rituel important dans le calendrier bouddhiste. Les rois thaïlandais ont cessé de vivre dans le palais au tournant du XXe siècle, mais le complexe du palais est encore utilisé pour marquer toutes sortes d'autres événements cérémonieux et propices. Le complexe du palais, comme le reste de l'île de Ratanakosin, est très semblable aux palais d'Ayutthaya, la glorieuse ancienne capitale du Siam qui fut attaquée par les Birmans. La cour extérieure, près de l'entrée, avait l'habitude d'abriter des départements gouvernementaux dans lesquels le roi était directement impliqué, tels que l'administration civile, l'armée et le trésor. Le Temple du Bouddha d'émeraude est situé dans un coin de cette cour extérieure. La cour centrale est l'endroit où la résidence du roi et les salles utilisées pour mener des affaires d’État ont été localisées. La cour intérieure quant à elle, est l'endroit où vivaient les épouses et les filles royales du roi. Malgré la proximité du Grand Palais et du Wat Phra Kaew, il y a un contraste de style entre le Temple du Bouddha d'émeraude et le design plus européen du Grand Palais (le toit étant la principale exception).