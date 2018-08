Le contrat de performance au Madagascar

Le contrat de performance, mis en place au sein de l’administration des douanes malgaches, a suscité une nouvelle fois l’intérêt des participants au cours de la 9e session du comité de renforcement des capacités de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), qui s’est tenu à Bruxelles. "Douanes intelligentes: passerelle vers la haute performance et pérennité", tel a été le thème de la session de cette année. Le directeur général des douanes malgaches, Eric Narivony Rabenja, a été invité à intervenir sur le volet "Utilisation des données pour une performance et une gestion efficace". Il a exposé les instruments de mesure à travers l’analyse des données, permettant l’évaluation de la performance organisationnelle, incluant l’analyse des comportements de par le contrat de performance. Le suivi et l’analyse de l’implication de l’organisation dans le processus de changement constituent des éléments importants pour la mise en œuvre des mesures de réforme et de modernisation au sein de l’administration. L’objectif étant de mettre les agents de l’administration douanière face à leurs responsabilités de manière à atteindre les objectifs assignés; telles que la réduction des détails de dédouanement, l’efficacité des contrôles ou encore l’augmentation des recettes.