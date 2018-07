Le lifestyle australien

L'Australie abrite certaines des plus vieilles vignes du monde qui remontent aux années 1850. Leurs régions viticoles produisent plus de 100 cépages différents. Les premières vignes sont arrivées en Australie en 1788. Elles ont apporté avec elles des vignes du Brésil et du cap de Bonne-Espérance. La Hunter Valley fut la première région commerciale de vin avec Wyndham Estate en 1828. En 1850, des vignobles commerciaux furent établis et productifs dans la plupart des États australiens. De la Hunter Valley au nord de Sydney à la Barossa Valley en Australie du Sud et les pentes maritimes de la péninsule de Mornington, les premiers vignerons ont embrassé les conditions du vaste paysage australien. En 1854, la première exportation de vin vers le Royaume-Uni avait été formellement enregistrée, de 6.291 litres.



Aujourd'hui, l'Australie produit 4% du vin mondial, mais est le quatrième exportateur en volume derrière les géants viticoles traditionnels d'Italie, de France et d'Espagne. Au cours de l'exercice clos en décembre 2010, l'Australie a exporté 781 millions de litres de vin et de vigne en un peu moins de 160.000 hectares, et plus de 2.000 producteurs ont utilisé 1,6 million de tonnes de raisins pour la production du vin. De l'ambiance chaleureuse d'un salon familial à de grandes structures architecturales qui se distinguent, l'Australie offre une vaste gamme d'expériences vinicoles exceptionnelles pour satisfaire tous les goûts. Il y a maintenant plus de 100 variétés différentes plantées en Australie, dont les plus importantes sont: le Riesling, le Chardonnay, le Sémillon, le Muscat, le Shiraz, le Cabernet Sauvignon, le Pinot noir, le Sauvignon blanc, le Pinot gris et le Merlot.



En ce qui concerne le café, les Australiens sont tellement obsédés par le café qu'il est difficile de se souvenir que l'Australie était autrefois une nation de buveurs de thé engagés. L'immigration est la cause la plus probable de cette tendance, en particulier celle qui s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les migrants d'Europe du Sud, issus de cultures de café fortes sont arrivés en Australie en grand nombre. Il y a de multiples affirmations quant à l'endroit exact où la première machine à espresso a pris son envol en Australie, mais la meilleure estimation se situe vers le milieu des années 1950. Les petits bars à expresso italiens de Sydney et de Melbourne par exemple, à cette époque, ont captivé l'imagination de la population en général et établi la norme pour la consommation de café en Australie aujourd'hui. Certains de ces cafés ont ouvert après les années 1950, certains même assez récemment, mais peu importe quand ils ont commencé à servir, ces cafés australiens emblématiques illuminent les possibilités de la culture du café et préparent ce qui, pour les amateurs de café, est spectaculaire.