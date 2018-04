Le métro parisien en proie à une pollution excessive

L’association Airparif qui lutte pour la qualité de l’air dans la capitale française avance le chiffre de 48.000 décès prématurés causés par des cancers à cause de la pollution. Airparif expliquait lors d’une conférence: " Les particules fines sont des petites poussières inférieures à dix micromètres, ce qui représente la taille d’une bactérie. Il en existe également des particules encore plus petites, et plus cancérigènes. De la taille d’un virus elles sont encore plus dangereuses pour la santé" . Si des villes comme Amsterdam on fait le choix de développer au maximum le vélo au sein même de la ville, reléguant le transport en voiture au second plan, la Mairie de Paris dit vouloir faire de gros efforts dans les années à venir sur cette pollution invisible et meurtrière. Pour l’heure, le projet de piétonisation des voies sur berges divise toujours les citoyens de la capitale française.